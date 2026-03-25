今日25日(水)、花粉の飛ぶ量は仙台や新潟など東北・北陸で「極めて多い」所があるでしょう。東京や名古屋など関東・東海では「非常に多く」飛ぶ見込みです。雨が降りだすまでは対策を万全にした方がよさそうです。大阪や福岡など近畿から九州は「少ない」でしょう。スギ花粉のピークは過ぎたものの、ヒノキ花粉の飛散量が増えており、4月上旬までヒノキがピークとなりそうです。雨が降りだすまでは花粉の飛散に要注意今日25日(水)