9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、25日から公開されるキャラクターくじ『一番くじ』の新CM「プレイリスト」篇に出演する。【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介同CMでは、2025年に掲げた「見つかる、キミの一番！」をキャッチコピーとして踏襲し、“プレイリスト”をコンセプトに、さまざまなシチュエーションで自由に楽しめる一番くじの世界をカラフルに演出。コンビニや書店だけでなく、オンライン