長野県小諸市、大町市は21日、「信州ガバメントハンター協議会」を設立した。ガバメントハンターとは、狩猟免許を持ち、鳥獣被害の対策にあたる自治体職員だ。警察や自衛隊のOBがなることもある。日常業務と並行して、鳥獣対策にあたる。協議会は、2市で連携を深めつつ、人材育成に取り組むべく立ち上げられた。今後、他の市町村にも呼びかけていく。 ガバメントハンターの名称が注目されるようになったのは、2