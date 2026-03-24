元プロレスラーで現在は新日本プロレスの代表取締役社長を務める棚橋弘至さんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』のキャラクターに「やっぱ似てるな」と話題になっています。【写真】棚橋弘至にそっくりな刀剣乱舞キャラとは？「もう棚橋にしか見えないw」棚橋さんは「虎徹さん。再び来てるね#刀剣乱舞」と投稿。自身が2015年5月8日に投稿した「刀剣乱舞の虎徹さんに似てる、というツイートを