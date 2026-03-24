棚橋弘至、刀剣乱舞キャラに「やっぱ似てるな」と話題に！ 「現実でここまで似てるのびっくり」
元プロレスラーで現在は新日本プロレスの代表取締役社長を務める棚橋弘至さんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』のキャラクターに「やっぱ似てるな」と話題になっています。
【写真】棚橋弘至にそっくりな刀剣乱舞キャラとは？
Xでは、一般ユーザーが22日に投稿した「いまさら刀剣乱舞始めたら棚橋弘至みたいのきて幸」というポストに、2万7000件以上の「いいね！」（記事執筆時点の24日現在）が寄せられるなど話題に。棚橋さんはこのポストを見て反応したのかもしれません。
棚橋さんや同ゲームのファンからは「やっぱ似てるな」「リアルすぎる」「もう棚橋にしか見えないw」「現実でここまで似てるのびっくり」や「ヒャーご本人様！！！」「え、もうご本人様が寄せてくれて居たのか…」「オタクに優しいギャルじゃん！」といった声が上がっています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】棚橋弘至にそっくりな刀剣乱舞キャラとは？
「もう棚橋にしか見えないw」棚橋さんは「虎徹さん。再び来てるね #刀剣乱舞」と投稿。自身が2015年5月8日に投稿した「刀剣乱舞の虎徹さんに似てる、というツイートをよく見かけるので寄せてみました」というポストを引用しました。過去ポストには、同ゲームのキャラクター「長曽祢虎徹」の画像と自身の写真を掲載。どちらも赤いジャージ姿で腕を組んでいます。
棚橋さんや同ゲームのファンからは「やっぱ似てるな」「リアルすぎる」「もう棚橋にしか見えないw」「現実でここまで似てるのびっくり」や「ヒャーご本人様！！！」「え、もうご本人様が寄せてくれて居たのか…」「オタクに優しいギャルじゃん！」といった声が上がっています。
「む、胸筋の谷間!!」また、24日には「お昼ごはん #虎徹 #刀剣乱舞」とつづり、同キャラクターのコスプレをした姿を披露した棚橋さん。ファンからは「おおお…かっこよいです」「完成度高すぎます！」「む、胸筋の谷間!!」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)