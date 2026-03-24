山形県寒河江市の児童養護施設の子どもたちに読書を楽しんでもらおうと、県遊技業協同組合が24日、およそ100冊の児童図書を贈りました。県遊技業協同組合では社会貢献活動として5年ほど前から県内の児童養護施設に絵本や小説などの児童図書を贈っています。24日は寒河江市の児童養護施設「寒河江学園」を訪れた組合の代表から園長におよそ100冊の児童図書の目録が手渡されました。県遊技業協同組合・井上静夫理事長「子どもの時期