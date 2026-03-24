シャオミ・ジャパンは、Mini LED テクノロジーを採用した最新のチューナーレススマートテレビ「Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ」の4モデル（65／75／85／98インチ）を、2026年3月24日（火）より発売します。 記事のポイント ネット動画視聴やゲームに最適なチューナレステレビに、超大画面モデルが追加。独自の映像エンジンにより画質を強化しています。テレビ番組は見ないけど、ネット動画やゲームは大画面で楽し