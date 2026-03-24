国交省の調査で、石川県の主に白山市を流れる手取川から、基準を超える有機フッ素化合物・PFASが検出されました。調査は、手取川の近くに立地するDIC北陸工場の地下水から基準超えのPFASが検出されたこと受け、国交省北陸地方整備局が下流の5地点で実施。このうち、支流の西川が合流する付近で、基準の約1.6倍のPFASが検出されたということです。石川県が今後、西川の上流で追加の水質調査を実施し、汚染状況などを詳しく調べる方