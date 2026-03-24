JR広島駅ビルの商業施設「ミナモア」が開業から1年を迎え、記念のセレモニーが行われました。午前10時の開店を前に、記念のくす玉を割ったのは「ミナモア」で働くスタッフたちです。来店客には1年間の感謝を込め、オリジナルのもみじ饅頭が配られました。■中国SC開発 松岡秀典社長「1年通して多くの方に来ていただくことができました。感謝を申し上げたいなあという風に思います」開業から24日で1年。地下1階から地上9階に2