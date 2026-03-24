市川 栞 キャスター：北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。 北國新聞・野口 強 論説委員：各地の学校で卒業式が終わり、新入生たちが、新たなフィールドに向けて大移動する時期になりました。学都と言われる金沢市でも、新入学生たちが続々と、郊外にある学校周辺で新生活を始めています。そんな学生たちのフレッシュなパワーを、街の真ん中に