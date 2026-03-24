金沢市で利用されている公共シェアサイクル「まちのり」。その利用範囲が隣りの野々市市にまで広がります。まちのりは街なかに設置されたどのポートからでも自転車を借り、返却することができるサービスで、現在、金沢市内には110ポート、720台が整備されています。利用者からの「市をまたいだ移動をしたい」といった要望を受け、金沢市と野々市市が協定を結び、利用できる範囲を拡大することになりました。