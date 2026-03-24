広島県内で初めて美容専門コースが設けられる広島市の私立高校が専門学校と協定を結びました。教育連携協定を結んだのは、瀬戸内高校と美容専門学校のマインド.ビューティーカレッジです。瀬戸内高校では県内で初めて、4月の新年度から美容専門コースを新設します。カットやパーマなどの実習と高校教育を融合させ、3年間で高校卒業資格と美容師国家試験の受験資格を同時に取得できます。■松本学園