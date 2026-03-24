「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で、波乱万丈な戦国時代をダイナミックに描くNHK大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」。主人公・小一郎(秀長)を演じる仲野太賀や、3歳年上の兄・藤吉郎(秀吉)を演じる池松壮亮を始め、小栗旬、宮崎あおい(※「崎」は正しくは「立さき」)、山口馬木也、菅田将暉、松下洸平など、多彩なキャストが顔を揃えている。そんな中で、秀吉の正妻で