川崎フロンターレは24日、国士館大FW本間凜の27年1月加入内定を発表した。27年卒業予定で現在大学3年生の本間は、昨季の関東大学サッカーリーグ1部で13得点を決めて得点王を受賞。クラブを通じ、以下のようにコメントしている。「2027年より川崎フロンターレに加入することになりました、国士舘大学の本間凜です。これまで私の一番のサポーターでいてくれた両親、兄、サッカー選手としての基盤を築いていただいた小・中・高校