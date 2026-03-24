川崎F、昨季関東1部得点王・国士舘大FW本間凜の27年1月加入内定を発表!!「勝利のために全力を尽くします」
川崎フロンターレは24日、国士館大FW本間凜の27年1月加入内定を発表した。
27年卒業予定で現在大学3年生の本間は、昨季の関東大学サッカーリーグ1部で13得点を決めて得点王を受賞。クラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「2027年より川崎フロンターレに加入することになりました、国士舘大学の本間凜です。これまで私の一番のサポーターでいてくれた両親、兄、サッカー選手としての基盤を築いていただいた小・中・高校の指導者の皆様、国士舘大学サッカー部のスタッフの皆様、日々切磋琢磨して自分を成長させてくれたチームメイト、そして厳しく温かく育ててくださった故・大澤英雄先生。これまで関わってくださったすべての方々に心から感謝しています。サッカー選手としての新たなスタートを切るにあたり、常に謙虚な気持ちを忘れず、自分の特徴でもある走力と得点力を武器に、泥臭く戦いながら、川崎フロンターレの勝利のために全力を尽くします。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある川崎フロンターレという素晴らしいクラブでスタートできることに感激しています。一日でも早くチームの力になれるように、またファン・サポーターの皆様の心をつかめるように努力していきますので、国士舘大学サッカー部とともに応援をどうぞよろしくお願いします。」
以下、クラブ発表のプロフィール
●FW本間凜
(ほんま・りん)
■生年月日
2004年8月3日
■出身地
千葉県千葉市
■身長/体重
182cm/74kg
■経歴
FCクオーレ千葉―JSC CHIBA U12― JSC CHIBA U15―関東一高―国士舘大
27年卒業予定で現在大学3年生の本間は、昨季の関東大学サッカーリーグ1部で13得点を決めて得点王を受賞。クラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「2027年より川崎フロンターレに加入することになりました、国士舘大学の本間凜です。これまで私の一番のサポーターでいてくれた両親、兄、サッカー選手としての基盤を築いていただいた小・中・高校の指導者の皆様、国士舘大学サッカー部のスタッフの皆様、日々切磋琢磨して自分を成長させてくれたチームメイト、そして厳しく温かく育ててくださった故・大澤英雄先生。これまで関わってくださったすべての方々に心から感謝しています。サッカー選手としての新たなスタートを切るにあたり、常に謙虚な気持ちを忘れず、自分の特徴でもある走力と得点力を武器に、泥臭く戦いながら、川崎フロンターレの勝利のために全力を尽くします。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある川崎フロンターレという素晴らしいクラブでスタートできることに感激しています。一日でも早くチームの力になれるように、またファン・サポーターの皆様の心をつかめるように努力していきますので、国士舘大学サッカー部とともに応援をどうぞよろしくお願いします。」
以下、クラブ発表のプロフィール
●FW本間凜
(ほんま・りん)
■生年月日
2004年8月3日
■出身地
千葉県千葉市
■身長/体重
182cm/74kg
■経歴
FCクオーレ千葉―JSC CHIBA U12― JSC CHIBA U15―関東一高―国士舘大