ウィナーズが展開するレコルトは、持ち運んで使える「コードレス ソロブレンダー」を2026年3月24日より発売します。カラーはナチュラルホワイト、ライトグレー、ピンクの3色。実売価格は7700円（税込）。 「コードレス ソロブレンダー」（ライトグレー） 記事のポイント 持ち運んでどこでも使える充電式のブレンダー。外出先で冷凍フルーツや氷を購入して、手軽に作りたてのジュースやスムージーを作ることができます。