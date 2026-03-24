ウィナーズが展開するレコルトは、持ち運んで使える「コードレス ソロブレンダー」を2026年3月24日より発売します。カラーはナチュラルホワイト、ライトグレー、ピンクの3色。実売価格は7700円（税込）。

「コードレス ソロブレンダー」（ライトグレー）

記事のポイント 持ち運んでどこでも使える充電式のブレンダー。外出先で冷凍フルーツや氷を購入して、手軽に作りたてのジュースやスムージーを作ることができます。防水仕様で手軽に洗えるのも便利。

本製品は、バッグにも入れやすいサイズ感で、持ち運びに便利なホルダー付きのブレンダー。USB充電式（タイプC）のコードレスなので、いつでもどこでも作りたてを楽しめます。

高性能DCモーター搭載で、家庭用製氷器の氷（2〜3粒）や半解凍した冷凍フルーツも液体と一緒に攪拌し、プロテインなどもサッと溶けて口当たりもなめらかに仕上がります。

電源ボタンを短く2回押してスタートし、約46秒で自動で停止するので、つきっきりになる必要がなく、ほったらかしでジュースやスムージーが出来上がります。

フタを外してボトルのまま直接飲めるほか、 逆さまにして本体を外すと、ボトルがグラスとして使えるので、ドリンクの見た目も映えます。ボトルは割れにくく、美しい素材のトライタンを採用しています。

本体はIPX5相当（短時間の流水に耐えられる）の防水性能を備えており、 流水でのお手入れが可能です（丸洗い不可） 。

スムージーやカフェメニュー、プロテイン、夜時間に楽しみたいカクテルやデザート感覚のフローズンカクテルを網羅したレシピブックが付属します。

レコルト 「コードレス ソロブレンダー」 発売日：2026年3月24日 実売価格：7700円（税込）

The post 氷も冷凍フルーツもOK！ 持ち運んで使えるレコルトのUSB充電式コードレスブレンダー appeared first on GetNavi web ゲットナビ.