当時絶賛された正確なステアリングBMW 3シリーズやアウディA4と、しのぎを削り続けるメルセデス・ベンツCクラス。2014年から2021年に生産された先代も、ライバルへ劣らない実力車だった。そんな優れたドイツ車を、最近は5000ポンド（約105万円）ほどで探せるようになって来た。【画像】オシは2.0Lディーゼル205系メルセデス・ベンツ CクラスAMGと現行の206系も全142枚メルセデス・ベンツは、コードネームで世代を区別するこ