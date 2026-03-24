スバル「新型ハッチバック」登場に反響あり！「ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE」（以下、S耐2026）の公式テストが、2026年3月1日に「モビリティリゾートもてぎ」（栃木県茂木町）で開催されました。3月21日のシーズン開幕を目前に控え、どのチームもマシンの仕上げに全力を注いでいます。そんな活気あふれるピットで一際目を引いたのが、真っ青なボディに緑と白の稲妻ラインが描かれたマシンです。【