スバル「新型ハッチバック」登場に反響あり！

「ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE」（以下、S耐2026）の公式テストが、2026年3月1日に「モビリティリゾートもてぎ」（栃木県茂木町）で開催されました。

3月21日のシーズン開幕を目前に控え、どのチームもマシンの仕上げに全力を注いでいます。そんな活気あふれるピットで一際目を引いたのが、真っ青なボディに緑と白の稲妻ラインが描かれたマシンです。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型ハッチバック」です！（30枚以上）

2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」において、「参戦予定」としてスバル／STIブースに展示されていた一台が、ついにサーキットに姿を現しました。

スバルは今シーズンも技術を磨き、人を育てるためのチーム「Team SDA Engineering」として、メーカー開発車両が集まるST-Qクラスに参戦します。

ドライバーは、伊藤和広選手、山内英輝選手、井口卓人選手、花沢雅史選手の4名で、これまで仮称だったマシン名も、新たに「SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II（ハイパフォーマンスX バージョンII）」として正式に登録されました。

今回のハイパフォーマンスX バージョンIIは、「ジャパンモビリティショー2025」に出展されて話題を呼んだ「スバル パフォーマンスB・STIコンセプト」をベースとしたマシン。クロスオーバーSUVの「クロストレック」を土台に、「もっと気軽に愉しめるクルマをつくろう」というコンセプトで製作されています。

面白いのはその見た目で、顔つきには「レヴォーグ レイバック」のデザインを採用。2.4リッターのターボエンジンに6速MTを組み合わせ、スバル伝統のAWDシステムであるDCCD（ドライバーズコントロールセンターデフ）や電子制御LSDなどをするなど、走りの愉しさが詰まった贅沢な構成です。

これまでのマシンは市販車をベースに少しずつ改良を重ねてきましたが、今回のハイパフォーマンスX バージョンIIはかなり気合が入っており、骨格だけの“まっさらな状態”から着手し、これまでのレースで得たノウハウをすべて注ぎ込んでゼロから作り上げられました。

その確かな進化は、走行を終えたドライバーたちの明るい表情からも見て取れ、ステアリングを握った井口選手は、「今回はイチから作り直したことで、動きがすごくシャキッとしています。セダンからハッチバックに形は変わりましたが、ボディがしっかりしていて、空力の良さもはっきり分かります」と、納得の手応えを口にしています。

また、山内選手も「ハンドル操作にクルマがすぐ反応してくれる。なにより乗っていて楽しいです」と絶賛。二人のドライバーが揃って「ボディの強さ」と「操る楽しさ」を強調する姿からは、新マシンの完成度の高さが存分に伝わってきました。

このハイパフォーマンスX バージョンIIは、ネット上でも話題となっています。

鮮やかなブルーをまとったハッチバックスタイルについてファンからは「WRブルーを思わせる真っ青なボディに稲妻ラインが映える」「ハッチバックのスバル、待ってた！」といった歓喜の声が上がりました。

特に、クロストレックをベースにゼロから作り上げられたという開発背景には、「単なる改造車じゃなくて、ゼロから作ったレーシングカーなのが熱い」と、スバルの本気度を称賛する書き込みが目立ちます。

さらに、2.4リッターターボに6速MTという組み合わせに対し、「スバルさん、これ市販バージョンも期待していいんですよね？」と、将来の販売を熱望する切実な声も寄せられました。

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「もっと気軽に愉しめるクルマを」というコンセプト通り、見る者すべてをワクワクさせるハイパフォーマンスX バージョンII。装いも中身も進化したスバルの新たな挑戦から、今シーズンも目が離せません。