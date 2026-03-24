韓国LG Displayは3月22日、Oxide 1Hz技術を備えたノートパソコン用LCDパネルの量産を世界で初めて開始したと発表した。バッテリー1回の充電で、既存製品比で最大48%もの連続動作時間が増加したという。LG Display、最小“1Hz”動作でバッテリー消費を極限まで抑制できる液晶ディスプレイを開発最大120Hzのなめらかな画面表示から、最小1Hzという大幅に小さなリフレッシュレートでも動作できる点が特徴の液晶ディスプレイ製品。開発