タレントの磯山さやかが24日、都内で行われた『〇〇なふたり』制作報告会見に登壇した。同作品は全3話のショートドラマで、きょう24日から配信がスタート。共演者の仕草に意見した。【写真】肌がツヤツヤでかっこいい新原泰佑磯山が出演した作品は『不動産屋の望月さん』編。北香那演じる「望月さん」が働く不動産のもとに、中林大樹が演じる漆原睦夫と磯山演じる妻・はるかが物件の内検を予約。家具について漆原夫婦の口論が