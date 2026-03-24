磯山さやか、共演者の仕草に意見 北香那から“アドリブ力に惚れ惚れした”と絶賛も
タレントの磯山さやかが24日、都内で行われた『〇〇なふたり』制作報告会見に登壇した。同作品は全3話のショートドラマで、きょう24日から配信がスタート。共演者の仕草に意見した。
【写真】肌がツヤツヤでかっこいい新原泰佑
磯山が出演した作品は『不動産屋の望月さん』編。北香那演じる「望月さん」が働く不動産のもとに、中林大樹が演じる漆原睦夫と磯山演じる妻・はるかが物件の内検を予約。家具について漆原夫婦の口論が始まり、望月が間に挟まれる状態になっていく。
同会見には北も登壇した。北は共演した磯山のことを「アドリブに助けられました。そのアドリブ力に惚れ惚れしました」と絶賛。作中には、磯山が考案したハートポーズのアドリブが採用されている。撮影中、「みんなでやってみよう」という流れになったが、中林が上手くハートを作れなかったという。磯山は「多分ハートを作ったことがなくて…。下手過ぎました（苦笑）。でもそのまま使われています」と撮影の裏側を語った。
同作品は、ドラマ『最後から二番目の恋』シリーズや連続テレビ小説『ひよっこ』などを手掛けた脚本家・岡田惠和が初めて書き下ろしたオリジナルショートドラマ。1話2分程度の中に、繊細で温かみのある人間ドラマを凝縮されている。「オフィスビル」「マンション」「水族館」という馴染み深い場所を舞台に、“〇〇なふたり”の出会いと、そこから生まれる新しい関係を描く。
同会見にはほかに、莉子、新原泰佑、松井愛莉、さとうほなみも登壇。
【写真】肌がツヤツヤでかっこいい新原泰佑
磯山が出演した作品は『不動産屋の望月さん』編。北香那演じる「望月さん」が働く不動産のもとに、中林大樹が演じる漆原睦夫と磯山演じる妻・はるかが物件の内検を予約。家具について漆原夫婦の口論が始まり、望月が間に挟まれる状態になっていく。
同作品は、ドラマ『最後から二番目の恋』シリーズや連続テレビ小説『ひよっこ』などを手掛けた脚本家・岡田惠和が初めて書き下ろしたオリジナルショートドラマ。1話2分程度の中に、繊細で温かみのある人間ドラマを凝縮されている。「オフィスビル」「マンション」「水族館」という馴染み深い場所を舞台に、“〇〇なふたり”の出会いと、そこから生まれる新しい関係を描く。
同会見にはほかに、莉子、新原泰佑、松井愛莉、さとうほなみも登壇。