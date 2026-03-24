たくさんの人がカメラを構え撮影しているのは…なんとバス。（参加者）「バスの撮影会ですね鉄道と違ってバスのイベントは少ないので貴重な機会」（参加者）「こんなバスが来るとは思っていなかったのでびっくりしています」JR東海バスが静岡市内の営業所を中心に初めて開催した今回のイベント。レトロなバスから日本に数台しかない貴重なバスまで撮影や乗車ができるまたとないチャンスに、東京からひとりで参加した14歳のバズファ