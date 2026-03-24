元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。日本橋お散歩ショットを公開した。「大好きな日本橋をお散歩」と記し、メガネ姿でデニムジャケットを着たプライベートショットを披露した。「桜はまだもう少しだったかな！久しぶりに焼肉食べた」とも。「安定の半目とか変顔とかが大半でしたよ笑」としつつ、「何枚かしかないいい写真を1枚目に笑」とつづり、自然体ショットを投稿した。