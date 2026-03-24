24日、午前11時半ごろ、浜松市の会場に到着した秋篠宮家の二女 佳子さま。静岡県内への訪問は2025年7月以来で、浜松市を訪れるのは今回が初めてだということです。前回、御殿場に訪問された際は、水玉模様があしらわれた白いワンピースの装いでしたが…。24日は春らしい薄いピンク色の上着に、花柄があしらわれた紺色のワンピース姿でした。今回は「外国文化との交流」を目的に訪問し、まず、外国にルーツを持つ