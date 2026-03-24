【モデルプレス＝2026/03/24】女優の山下美月が3月23日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】26歳元乃木坂「足首細い」美脚際立つミニスカ姿◆山下美月、美脚際立つ白ミニスカ姿披露山下は「CanCam 5月号 発売されました」と自身が専属モデルを務めるファッション雑誌「CanCam」（小学館）5月号が同日発売されたことを報告し、衣装姿の写真を複数枚投稿。「お花見に行きたくなるような お洋服やメイクが沢