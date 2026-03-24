山下美月、ミニスカ姿で美脚披露「足首細い」「透明感溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】女優の山下美月が3月23日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】26歳元乃木坂「足首細い」美脚際立つミニスカ姿
山下は「CanCam 5月号 発売されました」と自身が専属モデルを務めるファッション雑誌「CanCam」（小学館）5月号が同日発売されたことを報告し、衣装姿の写真を複数枚投稿。「お花見に行きたくなるような お洋服やメイクが沢山載ってますよ〜」とつづり、グレーのトップスと白のミニスカートを着用した美しい脚が際立つショットを披露している。
また、カラフルなトップス姿でカメラを見つめる写真なども載せている。
この投稿は「透明感溢れてる」「脚のラインが綺麗」「足首細い」「無造作ヘアも可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元乃木坂「足首細い」美脚際立つミニスカ姿
◆山下美月、美脚際立つ白ミニスカ姿披露
山下は「CanCam 5月号 発売されました」と自身が専属モデルを務めるファッション雑誌「CanCam」（小学館）5月号が同日発売されたことを報告し、衣装姿の写真を複数枚投稿。「お花見に行きたくなるような お洋服やメイクが沢山載ってますよ〜」とつづり、グレーのトップスと白のミニスカートを着用した美しい脚が際立つショットを披露している。
また、カラフルなトップス姿でカメラを見つめる写真なども載せている。
◆山下美月の投稿に「足首細い」と反響
この投稿は「透明感溢れてる」「脚のラインが綺麗」「足首細い」「無造作ヘアも可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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