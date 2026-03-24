記事ポイントコープ共済連が厚生労働大臣より2回目の「くるみん認定」を取得2024年度の男性職員育児休業取得率は100％、平均取得日数は236.9日妊娠期から復職後まで一貫した子育て支援制度を整備 コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会）が、2026年2月16日付で厚生労働大臣より「くるみん認定」を取得しました。次世代育成支援対策推進法に基づく第3期一般事業主行動計画（2021年5月1日〜2024年4月30日）における仕