２４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４４７．４５ポイント（１．８４％）高の２４８２９．９２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１８．９９ポイント（１．４３％）高の８４２６．８１ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１４９５億８５７０万香港ドルに縮小している（２３日前場は１９２３億７４５０万香港ドル）。投資家心理が改善する流れ。