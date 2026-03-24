シャオミ・ジャパンは、Mini LED採用のチューナーレススマートテレビ「Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ」を発売した。65型、75型、85型、98型の4モデルが展開される。価格は10万9800円～32万9800円。 Mini LEDと量子ドット技術を採用 Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズは、Mini LEDが採用されたフラッグシップモデルのスマートテレビ。 画面を分割して調光する