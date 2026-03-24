シャオミ・ジャパンは、Mini LED採用のチューナーレススマートテレビ「Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ」を発売した。65型、75型、85型、98型の4モデルが展開される。価格は10万9800円～32万9800円。

Mini LEDと量子ドット技術を採用

Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズは、Mini LEDが採用されたフラッグシップモデルのスマートテレビ。

画面を分割して調光するローカルディミングにより、98型ではバックライトが最大880のエリアで制御される。ピーク輝度は1200ニト。

色再現性に優れる量子ドット（QLED）技術も採用され、色域はDCI-P3カバー率が94％となっている。また、解像度やコントラストをAIで最適化する「Xiaomi Master Picture Engine」を搭載する。

ゲーム用途にも対応

ディスプレイの解像度は4Kで、リフレッシュレートは144Hz。HDMI 2.1ポートを備え、VRR（可変リフレッシュレート）やALLM（自動低遅延モード）がサポートされている。

また、搭載される「DLG」機能を有効にすると、最大288Hzの高速駆動が可能となる。

立体音響とスマート機能

スピーカーは15Wのユニットを2基内蔵し、Dolby AtmosやDTS-Xの立体音響に対応する。

OSはGoogle TV。Apple AirPlayやGoogle Castにも対応し、スマートフォンの映像をミラーリング可能。

また、テレビをスマートホームのハブとして活用し、スマート家電をテレビ画面で操作することもできる。

価格と販売チャネル

Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズの価格は、65型が10万9800円、75型が14万9800円、85型が19万9800円、98型が32万9800円。

Xiaomi Store各店舗のほか、公式サイトや楽天市場、TikTok Shopで販売される。85型と98型はAmazon.co.jpでも取り扱われる。

Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ 大きさ 65" 2026：約1445×391×901mm75" 2026：約1667×391×1026mm85" 2026：約1890×413×1154mm98" 2026：約2179×448×1314mm※スタンドを含む 重さ 65" 2026：約16.3kg75" 2026：約23kg85" 2026：約33.4kg98" 2026：約50.8kg※スタンドを含む ディスプレイ 4K（3,840×2,160）約10.7億色DCI-P3 94%リフレッシュレート144Hz OS Google TV チップセット CPU：Quad Cortex-A73GPU: Mali-G52（2EE）MC1 HDR Dolby Vision、HDR10+、HLG、Filmmaker に対応 スピーカー出力 2×15W Bluetooth 5.2 Wi-Fi Wi-Fi 6 2.4GHz/5GHz HDMI HDMI 2.1×3CEC/ALLM/eARC/VRR対応 USB 2.0×1 / 3.0×1 コンポジットイン 対応 光デジタル出力 対応 チューナー 地上/BS/CS デジタル放送チューナー非搭載