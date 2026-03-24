シャオミ、最大98型のMini LEDチューナーレステレビを発売
シャオミ・ジャパンは、Mini LED採用のチューナーレススマートテレビ「Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ」を発売した。65型、75型、85型、98型の4モデルが展開される。価格は10万9800円～32万9800円。
Mini LEDと量子ドット技術を採用
Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズは、Mini LEDが採用されたフラッグシップモデルのスマートテレビ。
画面を分割して調光するローカルディミングにより、98型ではバックライトが最大880のエリアで制御される。ピーク輝度は1200ニト。
色再現性に優れる量子ドット（QLED）技術も採用され、色域はDCI-P3カバー率が94％となっている。また、解像度やコントラストをAIで最適化する「Xiaomi Master Picture Engine」を搭載する。
ゲーム用途にも対応
ディスプレイの解像度は4Kで、リフレッシュレートは144Hz。HDMI 2.1ポートを備え、VRR（可変リフレッシュレート）やALLM（自動低遅延モード）がサポートされている。
また、搭載される「DLG」機能を有効にすると、最大288Hzの高速駆動が可能となる。
立体音響とスマート機能
スピーカーは15Wのユニットを2基内蔵し、Dolby AtmosやDTS-Xの立体音響に対応する。
OSはGoogle TV。Apple AirPlayやGoogle Castにも対応し、スマートフォンの映像をミラーリング可能。
また、テレビをスマートホームのハブとして活用し、スマート家電をテレビ画面で操作することもできる。
価格と販売チャネル
Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズの価格は、65型が10万9800円、75型が14万9800円、85型が19万9800円、98型が32万9800円。
Xiaomi Store各店舗のほか、公式サイトや楽天市場、TikTok Shopで販売される。85型と98型はAmazon.co.jpでも取り扱われる。Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ 大きさ 65" 2026：約1445×391×901mm
75" 2026：約1667×391×1026mm
85" 2026：約1890×413×1154mm
98" 2026：約2179×448×1314mm
※スタンドを含む 重さ 65" 2026：約16.3kg
75" 2026：約23kg
85" 2026：約33.4kg
98" 2026：約50.8kg
※スタンドを含む ディスプレイ 4K（3,840×2,160）
約10.7億色
DCI-P3 94%
リフレッシュレート144Hz OS Google TV チップセット CPU：Quad Cortex-A73
GPU: Mali-G52（2EE）MC1 HDR Dolby Vision、HDR10+、HLG、Filmmaker に対応 スピーカー出力 2×15W Bluetooth 5.2 Wi-Fi Wi-Fi 6 2.4GHz/5GHz HDMI HDMI 2.1×3
CEC/ALLM/eARC/VRR対応 USB 2.0×1 / 3.0×1 コンポジットイン 対応 光デジタル出力 対応 チューナー 地上/BS/CS デジタル放送チューナー非搭載