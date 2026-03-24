楽天モバイルは、Web版の利用者向けマイページ「my 楽天モバイル（Web）」のホーム画面を4月下旬にリニューアルする。 今回のリニューアルでは、ユーザーが目的の機能を見つけやすいよう、ホーム画面がシンプルな構成になり一部機能の提供が終了する。たとえば、「データ利用量の円グラフ表示」や「データ利用量の円グラフ表示」、「家族割のグループ作成・