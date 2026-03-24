楽天モバイルは、Web版の利用者向けマイページ「my 楽天モバイル（Web）」のホーム画面を4月下旬にリニューアルする。

今回のリニューアルでは、ユーザーが目的の機能を見つけやすいよう、ホーム画面がシンプルな構成になり一部機能の提供が終了する。たとえば、「データ利用量の円グラフ表示」や「データ利用量の円グラフ表示」、「家族割のグループ作成・管理画面」など。

ただし、「スーパーホーダイ」および「組み合わせプラン」の契約者に限り、データ利用量の円グラフ表示とお知らせ設定は引き続きWeb版でも利用できる。

リニューアル前

リニューアル後

またリニューアルに伴い、Web版のURLが「https://onboarding.mobile.rakuten.co.jp/dashboard」に変更となる。旧URLにアクセスした場合は一定期間、新URLへ自動的に転送される。

なお、スマートフォン向けの「my 楽天モバイル」アプリについては、今回のリニューアルによる影響はなく、従来通りの機能が提供される。リニューアルの正確な実施日については、確定次第改めて告知される。