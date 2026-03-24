「シツレイナガラ、オサキ、ヤスマセテ、イタダキマス」 参考：『ばけばけ』第123話、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の激しい怒り オープニングがタイトルバックのみの『ばけばけ』（NHK総合）第122話で、ヘブン（トミー・バストウ）がこの世を去った。 ヘブンは病に冒されていた。家族の前では顔に出さないものの、大きな痛みが繰り返し、病状は深刻そうだ。ヘブンはトキ（髙石あ