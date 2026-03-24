「シツレイナガラ、オサキ、ヤスマセテ、イタダキマス」

参考：『ばけばけ』第123話、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の激しい怒り

オープニングがタイトルバックのみの『ばけばけ』（NHK総合）第122話で、ヘブン（トミー・バストウ）がこの世を去った。

ヘブンは病に冒されていた。家族の前では顔に出さないものの、大きな痛みが繰り返し、病状は深刻そうだ。ヘブンはトキ（髙石あかり）に、「コノイタミ、オオキクナッタラ、シヌデショウ」と告げる。早咲きの桜を「かわいそうに」と同情しながら、「ハロー、アエテウレシイ」と声をかけるヘブンだった。

史実では、小泉八雲は、明治37（1904）年9月26日夜に逝去した。1週間前に心臓発作に襲われ、二度目の発作が起きた日だった。「ママさん、先日の病気また参りました」と言って横になり、そのまま息を引き取ったと言われる。54歳だった。

『ばけばけ』で描かれたヘブンの死にざまは、史実を踏襲したといえる。自宅で最期を迎え、病気の進行が早かったこと。朝食の席でしじみ汁に嘆息し、魚の小骨をトキに取ってもらう。家族のだんらんを見届けてから、トキと過ごす時間が夫婦の別れになった。

ヘブンは死んだ後のことをトキに話して聞かせる。自分が死んでも悲しまないでほしい。決して泣いてはいけない。気がかりなのは、幼い子どもたちのことだ。子どもたちと遊んであげてほしいと、ヘブンはトキに頼む。かるたやハトのものまねをしたり、虫を捕まえて、大人になったらビアを飲み、酔ってスキップをする。

『怪談』に登場する幽霊たちのように、この世に未練を残して逝ってしまう哀しみと切なさ、うらめしさがヘブンの胸にはあったはずだ。彼らと違うのは、ヘブンにはトキがいることだ。トキがいるから、安堵してあの世に行けると感じたのではないか。怪談をともに紡いだ二人にとって、死は悲しいものであっても、決して受け入れがたい嫌悪すべきものではなかったと思う。

ヘブンは、錦織（吉沢亮）や勘右衛門（小日向文世）と再会しているはずだ。傳（堤真一）とは会えただろうか。あの世が悪いところじゃないと思えるのは、故人がよく生きた証拠である。

瘤寺で葬儀を行い、雑司ヶ谷の墓地に葬られた八雲のように、ヘブンも遺言どおり、ひとけのないわびしい墓地に葬られた。親族や近しい友人がヘブンの墓所を訪れた。トキは涙をこらえていたが、サワ（円井わん）の前でようやく感情を爆発させることができた。

あの世に通じる世界を『ばけばけ』は描いてきた。ドラマでは、あの世だけでなく、ヘブン亡きあとの現世にも目を向けている。トキにはやるべきことがあり、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の来訪がそれを教えてくれるだろう。（文＝石河コウヘイ）