KLMオランダ航空は、夏スケジュールに164都市へ乗り入れる。内訳は欧州内96都市・大陸間68都市。今夏から新たに就航するのはジャージー、サンティアゴ・デ・コンポステーラ、オビエドの3都市で、いずれも新規路線となる。昨年と比較して総座席数は約5％増加する。このうち欧州路線が約6％増、大陸間路線は約4％増となる。欧州路線では増便も相次ぐ。カリャリへは夏季を通じて毎日運航し、イスタンブール、ドゥブロブニク、リュブ