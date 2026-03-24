ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』（毎週火曜 後11：00）の初のリアルイベント『密会』がこのほど、都内で開催された。【写真】衝撃エピソード連発した山本裕典＆軍神ら『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつくドキュメントバラエティ。番組初のリアルイベントと