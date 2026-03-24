山本裕典＆“軍神”心湊一希、“国民的俳優のお忍び来店”…芸能人との“経験人数”…衝撃エピソードを連発 『愛のハイエナ』初のリアルイベントを開催
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』（毎週火曜 後11：00）の初のリアルイベント『密会』がこのほど、都内で開催された。
【写真】衝撃エピソード連発した山本裕典＆軍神ら
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつくドキュメントバラエティ。
番組初のリアルイベントとなった『密会』では、「山本裕典、ホストになる。」から俳優・山本裕典やレジェンドホストたち集結したトークをはじめ、さらば青春の光・東ブクロのホスト挑戦企画など、ここでしか見ることのできない特別企画を実施。オンエアではとうてい扱えない刺激的な内容盛りだくさんの一夜に、「全部見応えあってよかったな」「どの企画も面白かった」「極めてる人の話は濃いなぁ」などの声が寄せられました。
本イベントでは、『愛のハイエナ』シリーズの看板企画「山本裕典、ホストになる。」に登場したホストたちを迎え、密着の裏側やホスト業界の裏話などを掘り下げるトーク企画「ホストーーク」を実施。山本裕典と“軍神”こと心湊一希をはじめ、シーズン1からたびたび登場するホストクラブ『Lillion』のノア、伊吹瞬、シーズン4で山本が店舗改革に大奮闘したホストクラブ『SiVAH』から玲、本気湊、麻生英樹が参加した。
“ホストあるある”をテーマにしたトークでは、「女性を見ると客にできるか考えてしまう」という本気湊が口説き落とせそうな女性タレントを明かしたほか、軍神が「マネージャーからDMが来て…」と語る、“国民的女優のお忍び来店”など、衝撃エピソードが連発。MC陣が驚きのあまり腰を抜かすほどのトークが展開される中、山本が芸能人との“経験人数”を告白する場面も。まさかの爆弾発言とリアルすぎるトーク内容に、会場の観客やオンラインでの視聴者も衝撃の展開となった。
また、シーズン1から番組を支える山本の“右腕”を発掘するVTR企画「山本裕典の最強右腕オーディション」も。東ブクロ、ピン芸人・ひょうろく、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1の3人が、“右腕候補生”としてホストに挑戦した。
本イベントの様子は「ABEMA PPV」で全編見逃し配信中となっている。
【写真】衝撃エピソード連発した山本裕典＆軍神ら
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつくドキュメントバラエティ。
番組初のリアルイベントとなった『密会』では、「山本裕典、ホストになる。」から俳優・山本裕典やレジェンドホストたち集結したトークをはじめ、さらば青春の光・東ブクロのホスト挑戦企画など、ここでしか見ることのできない特別企画を実施。オンエアではとうてい扱えない刺激的な内容盛りだくさんの一夜に、「全部見応えあってよかったな」「どの企画も面白かった」「極めてる人の話は濃いなぁ」などの声が寄せられました。
“ホストあるある”をテーマにしたトークでは、「女性を見ると客にできるか考えてしまう」という本気湊が口説き落とせそうな女性タレントを明かしたほか、軍神が「マネージャーからDMが来て…」と語る、“国民的女優のお忍び来店”など、衝撃エピソードが連発。MC陣が驚きのあまり腰を抜かすほどのトークが展開される中、山本が芸能人との“経験人数”を告白する場面も。まさかの爆弾発言とリアルすぎるトーク内容に、会場の観客やオンラインでの視聴者も衝撃の展開となった。
また、シーズン1から番組を支える山本の“右腕”を発掘するVTR企画「山本裕典の最強右腕オーディション」も。東ブクロ、ピン芸人・ひょうろく、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1の3人が、“右腕候補生”としてホストに挑戦した。
本イベントの様子は「ABEMA PPV」で全編見逃し配信中となっている。