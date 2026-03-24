Image: XbooK 2台並べただけじゃないよ。ノートPCは持ち運びができるのが利点ですが、ディスプレイが1枚だけでマルチタスクに不向きなのが難点。モバイルモニターや外付けディスプレイなど、外部の画面につなぐ人はとても多いと思いますが…それらも持ち運ぶのは、重いし余計な荷物なんですよねぇ。業界はいろんなタイプの拡張モニターで、ニーズに応えようとしています。3画面ノートPCでお