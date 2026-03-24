2台並べただけじゃないよ。

ノートPCは持ち運びができるのが利点ですが、ディスプレイが1枚だけでマルチタスクに不向きなのが難点。モバイルモニターや外付けディスプレイなど、外部の画面につなぐ人はとても多いと思いますが…それらも持ち運ぶのは、重いし余計な荷物なんですよねぇ。

業界はいろんなタイプの拡張モニターで、ニーズに応えようとしています。

3画面ノートPCでお仕事効率化

XbooKの「XbooK Laptop」は、広げるとタッチモニターが3枚現れる前代未聞の折りたたみ式ノートPC。モニターの隣にもキーボードの隣にも画面が広がり、マルチタスクしまくりです。

用途に応じて1画面＋キーボードか、2画面タッチモニターの状態で使うことも可能。2画面タッチモニターだと巨大になった折りたたみスマホみたいです。

たたむと約3.8cmの厚さで、総重量は約3.4kg。それなりに重いのですが、外付け画面を2枚一緒に持ち歩くと考えたらこんなもんかもですね。それに接続用や給電用の、ケーブルが1台分で済むのは助かります。

Image: XbooK

コレ1台で何でもできちゃう

モニターは3枚ともに1920×1080の解像度で、OSはWindows 11が入っています。CPUはIntel（インテル）Core Ultra7で、GPUもIntel Arc graphics。メモリーは32GB DDR5が搭載され、ストレージは 1TBのSSD。

Bluetooth 5.0とWi-Fi 7の無線接続、10ポイントのタッチパッド、外部機器への拡張はThunderbolt 4、USB-C×2、AUX端子があります。 1Wのスピーカー×2と1600×1200ピクセルの正面カメラもあり、お仕事からエンタメまでカバーしますね。

すごいし面白いし便利でしょうけども、フルに開くとデカくて場所取っちゃうから使いどころだよなぁって思います。それとキーボード隣のモニターは見にくくないのかな？ って思ったりして。

The XbooK, here to streamline workstation setups for those with productivity in mind. Follow our launch on:https://t.co/LJ4GIjYCTl pic.twitter.com/P9rVxdcc8f - Xbook (@Xbooklaptop) February 14, 2025

今なら33％オフで1,999ドル（約31万8900円）。イノベーションに見合う価値があると思えばアリかと思います。

画面拡張PCいろいろ

ノートPCをマルチモニターにするアイデアは、たとえばJAPANNEXTがフルHDの2画面を後付けする｢Tri-Screen｣を出したことがあります。サンコーには後付け3画面で合計4画面になる拡張モニターもありました。2つ折りモニターを縦にも横にも置いて使える｢Lenovo Yoga Book 9i (13" Gen 9)｣も面白いアイディア。Lenovo（レノボ）は上方向に伸びたり、横方向に伸びて広がるゲーミング用なんてのもありました。

ユーザーは広い画面を望み、メーカーはあの手この手でそれに応えようとしている姿は印象的。いつか「これが決定版！」というモデルは生まれるのか？ 追いかけてみるのも面白いと思います。

Source: YouTube, X, XbooK via YANKO DESIGN