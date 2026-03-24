新タマネギが旬を迎えていますが、水分が多く傷みやすいため、注意が必要です。新タマネギの上手な保存方法について、カゴメが公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…1カ月もつ？」これが傷みやすい「新タマネギ」を長持ちさせる方法です！カゴメは「水分が多いため、保存する場合はキッチンペーパーなどに包んで涼しく風通しの良い場所で保管します。早めに食べきるようにしましょう」と説明。冷蔵保存、冷凍保存