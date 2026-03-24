元AKB「ともちん」の愛車公開元AKB48でタレント、実業家の板野友美さんが、2026年3月8日に自身のインスタグラムで、愛車を紹介しました。その一台は、いったいどのようなクルマなのでしょうか。投稿された愛車は、イギリスのSUVメーカー「ランドローバー」が展開する高級SUV「レンジローバー イヴォーグ」とみられます。【画像】超カッコイイ！ 「板野友美」×「高級SUV」の姿を画像で見る！イヴォーグはレンジローバーシリ