創設以来の大規模改編 新た「水上艦隊」が誕生海上自衛隊は2026年3月23日、従来の部隊編成を一新する、創設以来最大級の組織改編を行いました。【これぞ水上戦力の中心！】海上自衛隊の護衛艦を写真で見る（画像）これまで、海上自衛隊では戦力の中心である護衛艦を含めた各種艦艇を、それらを束ねる自衛艦隊の下、別々の部隊で運用してきました。たとえば、護衛艦であれば護衛艦隊隷下の第1〜4護衛隊群および第11〜15護衛隊、