創設以来の大規模改編 新た「水上艦隊」が誕生

海上自衛隊は2026年3月23日、従来の部隊編成を一新する、創設以来最大級の組織改編を行いました。

【これぞ水上戦力の中心！】海上自衛隊の護衛艦を写真で見る（画像）

これまで、海上自衛隊では戦力の中心である護衛艦を含めた各種艦艇を、それらを束ねる自衛艦隊の下、別々の部隊で運用してきました。たとえば、護衛艦であれば護衛艦隊隷下の第1〜4護衛隊群および第11〜15護衛隊、掃海艇であれば掃海隊群隷下の第1〜3掃海隊や地方隊・基地隊、輸送艦であれば掃海隊群隷下の第１輸送隊が、それぞれの艦艇を運用してきました。

しかし、現在の厳しい安全保障環境への対応を念頭に、これら水上艦艇を集中して運用する態勢を確立するための組織改編が実施されたのです。具体的には、自衛艦隊の下にすべての水上艦艇を部隊を一元的に指揮監督する水上艦隊を設け、その下に、護衛艦を運用する第1〜3水上戦群、輸送艦と機雷戦用艦艇を運用する水陸両用戦機雷戦群、そして哨戒艦およびもがみ型護衛艦（FFM）を運用する哨戒防備群が、それぞれ新たに編成されました。

今回の組織改編により、1個水上戦群が指揮下に置く護衛艦の数が、これまでの1個護衛隊群時代と比べて多くなるため、訓練や修理、さらに海外派遣などを実施しつつ有事への備えがしやすくなるほか、哨戒防備群を新編したことで、これまで護衛艦の運用を圧迫してきた他国海軍艦艇による日本周辺での動向監視を一任することができ、護衛艦を本来の任務である有事への備えに専念させることができるようになります。

なお、基本的に組織改編による影響を最小限に抑えるため、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地に司令部が置かれていた掃海隊群（改編後は佐世保基地）をのぞき、部隊司令部の所在地および艦艇の母港は基本的に変更されません。