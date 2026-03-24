渡される生活費は20年間ずっと月5万円、服や靴もボロボロ、「金はない」という夫の言葉は本当なのか……。離婚や男女問題に詳しい弁護士の堀井亜生さんは「十分な収入があるのに生活費を切り詰めている夫の中には、内緒で株式投資をして資産を増やしている人もいる。離婚の手続きの過程でそれが発覚すると『株の利益は自分の才覚で得たものだから、財産分与の対象にはならない』と言うことがある」という――。写真＝iStock.com／y