24日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比1095ポイント高の3万2235ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万1578.42ポイントに対しては656.58ポイント高。 株探ニュース