9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が31日に発売される『FRaU MOOK JAXURY 2026』（講談社）の表紙を飾る。発売に先立ち、バラの花びらに囲まれる宮舘のビジュアルが公開された。【写真】番組初の釣りロケでもエレガントで涼し気な宮舘涼太公開されたのは、白、ピンク、赤の250本のバラの花びらが渦巻いて舞う中、正面を見据える宮舘のカット。4月4日に放送開始されるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日）