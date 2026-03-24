トヨタ新型「小さなランクル」発表！ 同時に“4種類”の純正カスタム提案！2026年3月21日、トヨタの新たなグローバル戦略車として、タイで世界に先駆けて発表された新型車「ランドクルーザーFJ」。「ランドクルーザー」シリーズならではの本格的なラダーフレームを採用しつつも、日常使いから週末のアドベンチャーまで幅広く対応するコンパクトなサイズ感によって、世界中のSUVファンから熱い視線を集めています。【画像】超カッ