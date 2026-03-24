トヨタ新型「小さなランクル」発表！ 同時に“4種類”の純正カスタム提案！

2026年3月21日、トヨタの新たなグローバル戦略車として、タイで世界に先駆けて発表された新型車「ランドクルーザーFJ」。

「ランドクルーザー」シリーズならではの本格的なラダーフレームを採用しつつも、日常使いから週末のアドベンチャーまで幅広く対応するコンパクトなサイズ感によって、世界中のSUVファンから熱い視線を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「小さなランクル」です！（64枚）

この新型ランドクルーザーFJにおいて、トヨタが基本性能の高さと同時に強くアピールしているのが、ユーザーの個性を反映できるカスタマイズの幅の広さです。

「自分だけの一台を作り上げる」という喜びを提案するため、トヨタは発表会において、全く異なるコンセプトで構成された4つの魅力的なカスタムスタイルを披露。

新型ランドクルーザーFJが持つ無限の可能性を、雄弁に物語っています。

一つ目のスタイルは、「ザ・メリディアン（The Meridian）」と名付けられた本格オフロード仕様です。

ランドクルーザーが長年培ってきた悪路走破性を極限まで引き出し、険しい地形に果敢に挑む冒険家に向けてデザインされています。

泥や岩場をものともしない屈強な足回りとプロテクションパーツが組み込まれ、地球上のあらゆる未開の地を切り拓くようなタフさが際立つスタイリングとなっています。

二つ目は「ザ・ネイチャー・エクスプローラー（The Nature Explorer）」です。

こちらは豊かな自然の中でアクティビティをこよなく愛するアウトドア愛好家をターゲットにしており、クルマそのものを「動くベースキャンプ」として機能させるコンセプトが貫かれています。

大自然の中に溶け込むようなスタイリングとともに、キャンプやアクティビティのギアを効率よく積載して展開できるような実用的なアレンジが施され、週末の冒険を最大限にサポートする仕様です。

三つ目に掲げられたのが「ザ・レジェンダリー（The Legendary）」です。

その名の通り、70年以上にわたって世界中で信頼を築き上げてきたランドクルーザーの歴史と哲学を色濃く受け継ぐスタイルとなっています。

最新のコンポーネントを取り入れつつも、どこか懐かしさを感じさせるレトロなエッセンスが散りばめられており、歴代ランドクルーザーの伝統を深く愛し、そのヘリテージに敬意を払う熱心なファンにとってたまらない仕上がりと言えるでしょう。

そして最後となる、四つ目のスタイルが「ザ・ストリート・クルーザー（The Street Cruiser）」です。

これまでの泥臭くもあるオフロードのイメージから一転して、洗練された都会的なライフスタイルにフォーカスしています。

街中を颯爽と駆け抜けるクリエイティブな人々の日常に溶け込むよう、スマートで都会的なアーバンテイストにまとめ上げられており、ショッピングやカフェ巡りといったシティユースにも似合いつつ、圧倒的な存在感を放つクールな一台として提案されています。

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トヨタは今回の新型ランドクルーザーFJの開発にあたり、ユーザーが自分のライフスタイルに合わせて自由にキャンバスを描けるよう、意図的に基本設計に余白を残したと語っています。

有名オフロードパーツメーカーであるARB社と共同開発した純正アクセサリーを用意するだけでなく、地元のカスタマイズショップと連携してアフターパーツ市場を盛り上げる取り組みも実施。

このように、自分好みのスタイルに染め上げることができる新型ランドクルーザーFJは、単なる移動手段の枠を超え、オーナーの人生を豊かに彩る最高の相棒となることでしょう。